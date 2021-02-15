زيباري يعلق على انفجارات اربيل: ستكون هناك عواقب ضد الجناة

2021/02/15 | 23:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ اربيل

علق القياد في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الاثنين، على الاحداث الامنية التي شهدتها مدينة اربيل

وقال زيباري في منشور له على تويتر، وتابعته /المعلومة/، ان خمسة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت هذه الليلة مدينة أربيل وبعض المرافق الدبلوماسية والمناطق السكنية، لحسن الحظ لم يقع قتلى.

وأضاف، أن قوات الأمن تحقق بمصدر الهجمات وستكون هناك عواقب ضد الجناة”.



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