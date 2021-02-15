نضال عمالى.مصر.الاسكندريه:مجلس الاداره فى شركة الاسكندرية للغزل والنسيج يفصل 230عاملاعامل تعسفيا والعمال يطالبون بالتشغيل - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/02/15 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر بدأت معاناة العمال منذ يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي بقرار من مجلس الادارة بفصل 230عاملا في الشركة الاسكندرية للغزل والنسيج للفصل التعسفي .



وقد بدأت معاناة العمال في عام 1998 حيث تم خصخصة شركة الاسكندرية للغزل والنسيج وانتقلت ملكيتها ألى محموعة من المساهمين "مجموعة كابو " تبلغ مساحة الأرض المقام عليها الشركة 43 فدان في النزهة او مايطلق عليها أرض المطار و اشترطت الحكومة وقتها الحفاظ ......





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