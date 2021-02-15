2021/02/15 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت وزارة الداخلية في كردستان، اليوم الإثنين، بياناً بشأن قصف مطارها بعدة صواريخ.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين 15 شباط 2021، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها”، مبينة “حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص داخلية الإقليم تصدر بياناً بشأن القصف على مطار المحافظة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية الإقليم تصدر بياناً بشأن القصف على مطار المحافظة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية الإقليم تصدر بياناً بشأن القصف على مطار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).