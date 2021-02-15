داخلية كردستان: هناك جرحى اثر سقوط صواريخ قرب مطار اربيل

2021/02/15 | 23:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.وقالت الوزارة في بيان، أنه “في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى”.وأضافت إن “الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد”.وتابعت “نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً”.

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