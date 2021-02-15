عاجل.. صواريخ تستهدف قلب اربيل

2021/02/15 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، استهداف مطار أربيل بصواريخ.وقال الجهاز إن 5 صواريخ قد سقطت في حي وزيران بمدينة اربيل بإقليم كردستان العراق.فيما صرح مصدر أمني إلى فضائية العربية السعودية بأن جريحين سقطا جراء القصف الذي تعرضت له أربيل.لكن مصادر قالت ان هناك عددا اكبر من الجرحى

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