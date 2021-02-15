الجبوري: لم ينطلق أي صاروخ من نينوى باتجاه أربيل

2021/02/15 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – واع

اكد محافظ نينوى نجم الجبوري، عدم اطلاق أي مقذوف او صاروخ من محافظة نينوى باتجاه مدينة اربيل .

وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه يدين وبشدة استهداف اربيل بالصواريخ، مبينا انه اتصل بالقواطع الامنية كافة سواء في قيادة عمليات نينوى او مخمور او سهل نينوى او منطقة جنوب الموصل وجميعها اكدت بانه لم ينطلق أي مقذوف او صاروخ من المحافظة باتجاه اربيل .

واضاف، ان القوات الامنية منتشرة في محافظة نينوى ومسيطرة على الوضع الامني بشكل كامل.

هذا واعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بصاروخين.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان مطار اربيل الدولي استهدف بصاروخين، لافتا الى احد الصواريخ سقط على منطقة سكنية قرب مطار اربيل .

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