2021/02/15 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، أنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".

وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

وتابعت "نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً".

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، إن الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل لم تطلق من نينوى.

وذكر الجبوري في تصريح لوسائل إعلام كردية تابعه "ناس"، (15 شباط 2021)، "اتصلت بكافة القطعات والجهات المعنية، لم يطلق أي صاروخ من حدود محافظة نينوى والكل أكدوا على ذلك".

وسقطت مجموعة من الصواريخ في محيط مدنية اربيل ، ما ادى إلى جرح شخصين وفق حصيلة أولية.

وأفادت وسائل إعلام كردية تابعها "ناس"، (15 شباط 2021)، بسقوط 5 صواريخ في حي وزيران، أحدهن سقط في حي 40 متري، ووفق المعلومات الأولية أسفرت عن سقوط جريحين.

كما أظهرت مشاهد متداولة لحظة انفجار مقذوف وسط أحد الشوارع المكتظة بمدينة أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية إقليم كردستان تصدر بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية إقليم كردستان تصدر بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).