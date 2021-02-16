حين عاقب صدام حسين قصي وعدي.. وترك رغد!

2021/02/15 | 23:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق في الجزء الأول من سلسلة اللقاءات الحصرية مع "العربية" بعض المواقف الخاصة في حياة والدها.

إلى ذلك، قالت رغد إنها حين كانت طفلة وأزعجت هي وإخوتها والدها الراحل أثناء القيلولة، لكنه لم يعاقبها بينما عاقب قصي وعدي.

وأكدت أن هذه هي المرة الوحيدة التي رأى الخوف في عيني، فابتسم وتركني.

في سياق آخر، شددت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على أن العراق هو ميزان المنطقة والبوابة الشرقية الحامية للمنطقة.

كما اعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وقالت إنه "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".

وعند سؤالها عن تبوئها لمناصب سياسية في المستقبل القريب أجابت أن كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة.

وتطرقت ابنة صدام حسين إلى ذكريات طفولتها الجميلة التي قضتها مع والدها.



وقالت إنها حظيت بعطف والدها ولم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القساوة والترهيب كما يشاع.

وقالت "لا يمكن للجو العائلي المنزلي أن يخلو من التدخلات السياسية"، فتحدثت رغد صدام حسين عن استقبالها لحاكم بيلاروسيا في غياب أمها التي تغيبت لظرف عائلي خاص.



كما أصبحت للمرة الأولى في موقفٍ صعب يجب أن تتخذ فيه قراراً بالدفاع عن والدها عندما تم إلقاء القبض عليه.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip، وبدأت اعتباراً من اليوم الاثنين في 16:00 بتوقيت غرينتش، 19:00 بتوقيت ⁧‫السعودية.

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