محافظ نينوى: الصواريخ التي استهدفت اربيل لم تطلق من المحافظة

2021/02/15 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال محافظ نينوى نجم الجبوري ان الصواريخ التي استهدفت اربيل لم تطلق من داخل حدود محافظة نينوى.واكد الجبوري / حسب بيان لمكتبه الاعلامي / انه اجرى اتصالا بجميع مسؤولي القواطع الامنية في المحافظة بمختلف تشكيلاتهم العسكرية واكدوا انه لم يتم تسجيل اي اطلاق صواريخ في مناطقهم و انهم في حالة تأهب في جميع القواطع تحسبا لاي طارئ.واستنكر الجبوري الحادث الارهابي الذي استهدف عاصمة اقليم كردستان معتبرا اياه محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة./انتهى3

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