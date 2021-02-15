الصيهود : رئيس الوزراء المقبل سيكون امام عبء ثقيل لتخليص مؤسسات الدولة من المحاصصة الحزبية المقيتة

2021/02/15 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/ اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان رئيس الوزراء القادم سيكون امام عبء ثقيل لتخليص مؤسسات الدولة من المحاصصة الحزبية المقيتة .واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : انتخابات 2018 وتحديدا في حكومتي عبد المهدي والكاظمي رسختا مفهوم المحاصصة الحزبية والطائفية بشكل عميق جدا وتجاوز مناصب الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين بل ووصل الى موظفي الخدمات في كافة مؤسسات الدولة وهو امر خطير لم تشهده جميع الحكومات السابقة اطلاقا".واضاف ان : الخلل في مؤسسات الدولة صعب معالجته ويحتاج الى رئيس وزراء قوي وشجاع وجريء يستطيع تقويض مخططات بعض الكتل السياسية التي عمقت شكل المحاصصة بشكل مفرط ومدمر لجميع مؤسسات الدولة ./ انتهى س

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