ابتداء من 2024.. السعودية تسعى لجلب مقار الشركات الأجنبية للمملكة

2021/02/15 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية أنها ستوقف تعاملها مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج المملكة وذلك اعتبارا من العام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار بعد ارتفاع معدّل البطالة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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