بيان من داخلية إقليم كردستان بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل

2021/02/15 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، إصابة عدد من الاشخاص اثر سقوط صواريخ على مواقع عديدة في مدينة أربيل، مشيرة إلى انها لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد.وقالت الوزارة في بيان تلقى” النور نيوز” منه اليوم، أنه تم “في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين 15 شباط …

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