لقاحات “كورونا” ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى في 13 شهرا

2021/02/15 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في حوالي 13 شهرا يوم الاثنين بدعم من توزيع ناجح للقاحات يبشر بإحياء الطلب على الخام ومع مواصلة المنتجين كبح الإمدادات.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 87 سنتا، أو ما يعادل 1.39%، لتبلغ عند التسوية 63.30 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في …

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