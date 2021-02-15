صحة اقليم كوردستان تكشف عدد جرحى انفجارات اربيل

2021/02/15 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، سقوط ثلاثة جرحى اثر سقوط الصواريخ في أربيل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (15 شباط 2021)، ان "واحدا منهم حرس احدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، وان الثاني مواطن سوري، الثالث مواطن من اربيل وحالته خطرة".

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، إصابة عدد من الاشخاص اثر سقوط صواريخ على مواقع عديدة في مدينة أربيل، مشيرة إلى انها لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (15 شباط 2021)، انه تم "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين 15 شباط (فبراير) 2021، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عددا من الجرحى".

وأضاف البيان، إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

وتابع "ونهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقا".

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