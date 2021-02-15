محافظ اربيل يكشف عدد الصواريخ التي سقطت في المدينة

2021/02/15 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

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قال محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر، الاثنين، سقوط 10 صواريخ في المدينة.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، إصابة عدد من الاشخاص اثر سقوط صواريخ على مواقع عديدة في مدينة أربيل، مشيرة إلى انها لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (15 شباط 2021)، انه تم "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين 15 شباط (فبراير) 2021، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عددا من الجرحى".

وأضاف البيان، إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

وتابع "ونهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقا".

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