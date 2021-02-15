2021/02/15 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار أربيل بشكل مؤقت بعد الاستهداف الصاروخي

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