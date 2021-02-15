2021/02/15 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الداخلية في كردستان: سقوط عدد من الجرحى جراء سقوط صواريخ صوب مدينة أربيل

مصادر: العدد الكلى للجرحى ٥ أربعة منهم اصاباتهم طفيفة والخامس بترت ساقه

وزارة الداخلية في كردستان تطالب المواطنين في اربيل بلزوم المنازل والابتعاد عن الأماكن المستهدفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الداخلية في كردستان: سقوط عدد من الجرحى جراء سقوط صواريخ صوب مدينة أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الداخلية في كردستان: سقوط عدد من الجرحى جراء سقوط صواريخ صوب مدينة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).