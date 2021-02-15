2021/02/15 | 23:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رفض رئيس كتلة إرادة ونائب لجنة العمل والشؤون الأجتماعية النيابية حسين عرب ،اليوم الإثنين، الغاء اللجنة المالية النيابية تخصيصات رواتب الحماية الأجتماعية وتحويلها الى مخصصات تنمية الاقاليم.وقال عرب في بيان صُحفي صدر من مكتبه الاعلامي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “نعرب عن رفضنا القاطع عن إلغاء تخصيصات رواتب الحماية الاجتماعية من قِبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس كتلة إرادة يرفض مناقلة رواتب الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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