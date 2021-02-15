صحة اقليم كوردستان: اصابة 3 مواطنين في اعتداءات اربيل

2021/02/15 | 23:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اصابة 3 اشخاص في الاعتداءات الصاروخية على اربيل .

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، ان احد المصابين حارس لاحدى القنصليات في حي وزيران، لافتة الى ان وضع الصحي مستقر.

وأضافت الوزارة ان المصاب الثاني من كورد غرب كوردستان ويعمل في سوق المواشي وتعرض لكسور فيما وضعه الصحي مستقر الى حد ما، لافتة الى ان المصاب الثالث ايضا من العاملين في سوق المواشي ووضعه الصحي غير مستقر.

ولفتت الوزارة الى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والمصابون يتلقون العلاج اللازم في المستشفى.

PUKmedia

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