لاهور شيخ جنكي يدين الاعتداءات على اربيل

2021/02/15 | 23:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الاعتداءات على مدينة اربيل .

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان مساء الاثنين، انه يدين وبشدة الاعتداءات على اربيل والتي عرضت حياة مواطنينا وامننا للخطر.

ودعا لاهور شيخ جنكي الجهات المعنية إلى التحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

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