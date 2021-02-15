صحة كردستان: ثلاثة جرحى حصيلة القصف على أربيل

2021/02/15 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اصابة ثلاثة اشخاص اثر القصف على اربيل .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان القصف الذي استهدف اربيل اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص، احدهم يعمل حرس في قنصلية، واخر مواطن كردي من مناطق غرب الاقليم وجروحه بليغة، والثالث يعمل في ميدان الغنم.

هذا واعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بصاروخين.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان مطار اربيل الدولي استهدف بصاروخين، لافتا الى احد الصواريخ سقط على منطقة سكنية قرب مطار اربيل .

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