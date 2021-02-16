سقوط جرحى بالصواريخ التي استهدفت أربيل

2021/02/16 | 00:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، سقوط جرحى بالصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل مساء....

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