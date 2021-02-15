الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن التصعيد في مأرب اليمنية

2021/02/16 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، الاثنين، عن قلقه الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الانسانية.

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