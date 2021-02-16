صحة كردستان تعلن حصيلة القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل

2021/02/16 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان عن اصابة 3 اشخاص أحدهم حارس إحدى القنصليات الأجنبية بالهجوم الصاروخي على أربيل.وافاد مصدر امني باستهداف مطار أربيل بـ3 صواريخ 2 منها سقطت في المدينة بعدما تصدت لهما مضادات التحالف الدولي، فيما اشارت الى إطلاق صفارات الإنذار داخل القنصلية الأمريكية في أربيل بعد استهداف المطار بصواريخ.واغلقت السلطات مطار أربيل الدولي، على خلفية القصف الصاروخي الذي شهده محيطه مساء يوم الأثنين.

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