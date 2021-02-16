صحة كردستان: الصواريخ التي استهدفت أربيل، أسفرت عن اصابة 3 جرحى

2021/02/16 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أن الصواريخ التي استهدفت أربيل، أسفرت عن اصابة 3 جرحى.وقالت في بيان أن أحد الجرحى يعمل حارساَ لإحدى القنصليات المتواجدة في حي وزيران، ووضعه الصحي مستقر، حيث أصابته بعض الشظايا./انتهى

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