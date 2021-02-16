منظمة الصحة العالمية تدرج لقاح / أسترازينيكا وجامعة أكسفورد/ لقائمتها للاستخدام الطارئ

2021/02/16 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أدرجت منظمة الصحة العالمية اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة /أسترازينيكا وجامعة أكسفورد/ ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ.وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: لدينا الآن جميع لوازم التوزيع السريع للقاحات، لكننا لا نزال بحاجة إلى زيادة الإنتاج.وتأتي موافقة منظمة الصحة العالمية على إدراج اللقاح بعد أيام من تقديم لجنة تابعة للمنظمة توصيات مؤقتة بشأنه، قائلة إنه يجب إعطاء جرعتين منه بفاصل زمني يتراوح ما بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا لجميع البالغين، ويمكن استخدامه في الدول التي تشهد تفشي سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا./انتهى3

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