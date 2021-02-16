2021/02/16 | 00:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يشكل لجنة مشتركة مع كوردستان للتحقيق بقصف اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/16 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكل لجنة مشتركة مع كوردستان للتحقيق بقصف اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكل لجنة مشتركة مع كوردستان للتحقيق بقصف اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).