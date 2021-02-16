داخلية كردستان تصدر بياناً بشان الصواريخ التي سقطت في اربيل وضواحيها

2021/02/16 | 00:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، بشان استهداف عدد من الصواريخ مدينة اربيل وضواحيها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين 15 شباط (فبراير) 2021، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة”، مبينة انه “بحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى”.

وضاافت الوزارة، إن “الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد”، داعية المواطنين الى “الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً”.

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