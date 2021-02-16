بيان من أمانة مجلس الوزراء بشأن ملف تحديث سجلات الموظفين

2021/02/16 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

المؤسسات الرسمية على تحديث سجلات

الموظفين.

وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إنها "تحث وبالتنسيق

مع المفوضية العليا المستقلة

للإنتخابات، المؤسسات

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