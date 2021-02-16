العراق يوافق على تصدير 10 آلاف طن من الطماطم إلى السعودية

2021/02/16 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، عن الموافقة على

تصدير 10 آلاف طن من محصول الطماطم إلى

السعودية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير

الزراعة محمد الخفاجي وافق، اليوم، على

تصدير (10.000) طن من محصول الطماطم، الى

المم

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