الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل

2021/02/16 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار اربيل .

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.

هذا واعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بصاروخين.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، مساء الاثنين، ان مطار اربيل الدولي استهدف بصاروخين، لافتا الى احد الصواريخ سقط على منطقة سكنية قرب مطار اربيل .

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