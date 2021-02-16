التحالف الدولي يعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة أميركي في قصف أربيل

2021/02/16 | 00:32 - المصدر: وكالة ناس

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تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة.



قُتل مقاول مدني واحد ، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين، وجرح أمريكي.

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التحالف الدولي

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