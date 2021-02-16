فيديو للحظة سقوط صاروخ في أحد شوارع أربيل

2021/02/16 | 00:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مواقع خبرية مقطع فيديو للحظة سقوط أحد الصواريخ التي ضربت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان مساء اليوم الاثنين....

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