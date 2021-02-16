"على غرار 11 سبتمبر".. بيلوسي تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكونغرس

2021/02/16 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، يوم الاثنين، إن الأعضاء سيشكلون لجنة مستقلة من خارج المجلس لمراجعة "الحقائق والأسباب" المتعلقة بالهجوم على مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير الماضي

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