2021/02/16 | 00:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | التحالف الدولي: مقتل مقاول مدني وإصابة 5 آخرين وجرح جندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل

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