2021/02/16 | 00:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل

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