الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع اقليم كردستان لمعرفة الجهات التي تقف وراء قصف مطار اربيل

2021/02/16 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء امس ما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص./انتهى3

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