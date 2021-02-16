هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل تجري بحثا لاكثر من مليون و100 ألف أسرة فقيرة

2021/02/16 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجراء بحث لاكثر من مليون و100 ألف أسرة فقيرة .وقال مدير عام الهيئة حسين علي:" أن باحثي هيئة الحماية الاجتماعية بحثوا اكثر من مليون و100 الف اسرة منذ انطلاق عمليات البحث في 2016 ولغاية الان.واوضح ان ,البحث الاجتماعي توزع بين بغداد والمحافظات حسب النسب السكانية عدا إقليم كردستان، بواقع 768 الف اسرة يعيلها رجال و338 الف اسرة تعيلها نساء، مشيرا الى انه تم ادخال بيانات تلك الاسر الى الواجهة الالكترونية ومازال العمل مستمراً لاكمال بحث ما تبقى من الاسر المستهدفة./انتهى2

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