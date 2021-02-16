مجموعة مسلحة تتبنى عملية استهداف اربيل​

2021/02/16 | 00:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اطلقت مجموعة على نفسها “سرايا اولياء الدم” مسؤليتها عن استهداف محافظة اربيل بالصواريخ مساء الاثنين.

وقالت الجماعة المسلحة في بيان اليوم ( 16 شباط 2021) انه “بتوفيق الله ودعاء شعبنا الابي، وفي تمام الساعة التاسعة و 15 دقيقة من مساء اليوم ١٥/ ٢ تمكن رجالكم في سرايا اولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الامريكي في شمالنا الحبيب”

واضافت “حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في اربيل بمسافة 7كم، وتمكنا من توجيه ضربة قاسمة قوامها 24 صاروخاً اصابت اهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما ادى اضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الاصابات في صفوف عناصرهم المحتلة.”

واوضح البيان “وإذ نهيب بابناء شعبنا بان القذائف التي سقطت خارج قاعدة الاحتلال انما هي قذائف امريكية حاولت اعتراض صواريخنا، فإننا نجدد العهد لشعبنا الصابر بأننا سنقر عيونكم بالثأر لدماء القادة الشهداء، ولن يكون الاحتلال الامريكي بمأمن من ضرباتنا في أي شبر من الوطن حتى في كردستان التي نعدكم بعمليات نوعية اخرى فيها.”

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