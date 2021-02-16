2021/02/16 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون: مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي أميركي في القصف الصاروخي على أربيل

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