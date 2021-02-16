التحالف الدولي يعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة أميركي في قصف أربيل (فيديو)

2021/02/16 | 00:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء،

مقتل مقاول واصابة 5 متعاقدين بالقصف

الذي استهدف اربيل .

وقال التحالف في بيان، ان "تقارير أولية

عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات

التحالف في أربيل الليلة.



قُتل مقاو

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