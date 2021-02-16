الصحة العالمية تعلق على فكرة اعتماد

2021/02/16 | 00:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "شهادات

المناعة" لا تعتبر ضرورية في الوقت

الحالي للرحلات بين الدول، مشيرة إلى

عدم وجود بيانات كافية لاتخاذ مثل هذه

الإجراءات في الوقت الحالي.

وقال مدير برنامج الطوارئ ف

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