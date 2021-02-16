الزراعة العراقية توافق على تصدير 10 آلاف طن من محصول الطماطم إلى السعودية

2021/02/16 | 00:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، على تصدير 10 آلاف طن من محصول الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الوزير محمد الخفاجي وافق، اليوم الاثنين، على تصدير (10.000) طن …

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