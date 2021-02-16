"داخلية" كردستان: استهداف أربيل بعدة صواريخ يسقط عددا من الجرحى

2021/02/16 | 00:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراقي، سقوط جرحى باطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، انه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل …

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