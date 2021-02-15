إصابات وقتيل أجنبي.. هجوم صاروخي في أربيل

2021/02/16 | 01:03 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، ليل الاثنين، مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل.

كان مراسل "العربية" قد أفاد في وقت سابق بسقوط صواريخ في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق ، فيما تحلق مروحيات أميركية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.

وقالت مصادر في قوات البشمركة الكردية إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال بيان لوزارة الداخلية في كردستان إن عددا من الصواريخ أطلق باتجاه أربيل وضواحيها في حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي مما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

قذائف مورتر

وقال مسؤولون أمنيون أكراد في وقت سابق إن ثلاث قذائف مورتر على الأقل استخدمت في الهجوم.



وقال المسؤولون إن التحقيقات الأولية أظهرت فيما بعد أن بقايا المقذوفات التي سقطت في بعض المناطق كانت لصواريخ.

وسمع مراسل لرويترز دوي عدة انفجارات وشاهد حريقا مشتعلا لبضع دقائق في محيط المطار.

وقال أحد المصادر الأمنية إن خمسة صواريخ أطلقت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم استهدف قاعدة عسكرية أميركية موجودة قرب المطار وتضم قوات أميركية.

وقال مسؤولون أمنيون إن مطار أربيل أغلق وتوقفت الرحلات الجوية لأسباب تتعلق بالسلامة.

الهجوم قرب مناطق مكتظة

وذكر مسؤولون أمنيون أكراد أن إحدى القذائف سقطت قرب منطقة سكنية وأصيب ثلاثة أشخاص.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية محلية سيارات مدمرة وزجاجا محطما يغطي منطقة سقطت فيها إحدى القذائف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي 30 سبتمبر أيلول، سقطت ستة صواريخ كاتيوشا قرب مطار أربيل، وهو هجوم ألقى جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق باللوم فيه ميليشيات موالية لإيران.

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