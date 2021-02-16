تشيلسي يقنع بفوزه على نيوكاسل ويحل رابعاً في البريميرليغ

2021/02/16 | 01:08 - المصدر: سفن سكاي

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واصل تشيلسي سلسلة انتصاراته وارتقى للمركز الرابع في الترتيب بفوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين الاثنين في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ودخل الـ”بلوز” في قائمة الأربعة الأوائل برصيد 42 نقطة وبفارق الأهداف أمام وست هام الذي كان أزاح في وقت سابق ليفربول عن المركز الرابع بفوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.

افتتح الفرنسي أوليفييه جيرو التسجيل في الدقيقة 31 وأضاف الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 39 من عمر المباراة ليجد الألماني طريق المرمى بعد صيام دام 1004 دقائق.

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