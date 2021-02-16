"يريدون زج البلاد في الفوضى".. رئيس الجمهورية: استهداف اربيل يمثل تصعيداً خطيراً

2021/02/16 | 01:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الجمهورية برهم صالح،

الثلاثاء، ان استهداف محافظة اربيل

بالصواريخ يمثل تصعيدا خطيرا.

وكتب صالح في تغريدة له على تويتر، ان

"إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل

تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجرا

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