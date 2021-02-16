رئيس الجمهورية: استهداف أربيل يمثل تصعيد خطير

2021/02/16 | 01:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان استهداف اربيل يمثل تصعيد خطير وعمل ارهابي اجرامي.

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.

واضاف: انه "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى"، مؤكدا انها "معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون".

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