برهم صالح عن قصف أربيل: لا خيار أمامنا سوى التصدي لقوى الإرهاب والخارجين عن القانون

2021/02/16 | 01:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن استهداف أربيل يمثل تصعيداً خطيراً متوعداً بمعركة لاستئصال قوى الإرهاب والخارجين عن القانون.

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صالح وفي تصريح مقتضب على حسابه الشخصي تابعه "ناس" ليل الإثنين على الثلاثاء (16 شباط 2021) قال إن "استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا، يُمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً إجرامياً يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.



ولا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.



إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".

وأعلن التحالف الدولي، "حصيلة أولية" لحادث القصف الذي طال محافظة أربيل في إقليم كردستان، مؤكداً مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة أميركي، فضلاً عن إصابة 5 متعاقدين مدنيين لم يحدد جنسياتهم.





الكولونيل واين ماروتو، قال في تصريح مقتضب تابعه "ناس" إن "تقارير أولية أفادت بسقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة، حيث قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين، وجرح أمريكي".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان لكشف الجهة التي تقف وراء القصف.





وجاء في بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني، ورد إلى "ناس" ليل الإثنين على الثلاثاء (16 شباط 2021) إن "السيد القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء اليوم الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، بياناً عقب القصف الصاروخي.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، أنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".

وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

وتابعت "نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً".

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، إن الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل لم تطلق من نينوى.

وذكر الجبوري في تصريح لوسائل إعلام كردية تابعه "ناس"، (15 شباط 2021)، "اتصلت بكافة القطعات والجهات المعنية، لم يطلق أي صاروخ من حدود محافظة نينوى والكل أكدوا على ذلك".

وسقطت مجموعة من الصواريخ في محيط مدينة اربيل ، ما أدى إلى جرح شخصين وفق حصيلة أولية.

وأفادت وسائل إعلام كردية تابعها "ناس"، (15 شباط 2021)، بسقوط 5 صواريخ في حي وزيران، أحدهن سقط في حي 40 متري، ووفق المعلومات الأولية أسفرت عن سقوط جريحين.

كما أظهرت مشاهد متداولة لحظة انفجار مقذوف وسط أحد الشوارع المكتظة بمدينة أربيل.

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