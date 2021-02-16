رئيس الجمهورية: استهداف اربيل يمثل تصعيداً خطيراً

2021/02/16 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ان استهداف محافظة اربيل بالصواريخ يمثل تصعيدا خطيرا.

وكتب صالح في تغريدة له على تويتر، ان "إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين".

واضاف، "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

‏وأكد انها "معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون".

وكان رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل .

وقال خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".



وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".وتابعت "نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل".

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